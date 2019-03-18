Hollanda: Gökmen Tanış yakalandı

Hollanda’nın Utrecht kentinde bir tramvayda meydana gelen silahlı saldırıda üç kişiyi öldüren 37 yaşındaki Gökmen Tanış isimli saldırganın yakalandığı açıklandı.

Olayın bir terör saldırısı olup olmadığı ise henüz netleşmedi.

Tanış’ın yakalanmasının ardından ülkede terör alarmı seviyesinin düşürüldüğü belirtildi.

Bugün öğlen saatlerinde Hollanda, Utrecht kentinden gelen silahlı saldırı haberiyle sarsılmıştı. Silahlı saldırganın tramvayda ateş açması sonucu 3 kişi ölmüş, 5 kişi de yaralanmıştı.

Olayın ardından ülkede güvenlik önlemleri artırılırken, saldırganın Türk kökenli Tanış olduğu açıklanmıştı.

Polis, şüphelinin isminin Gökmen Tanış olduğunu da doğruladı. Polis tarafından paylaşılan ilk yazı (Gökman Tanış) yanlış olduğunu söylediler.