Kupada 3 maç var

FIFA Dünya Kupası’nda bugün C ve D gruplarında üç maç var.

3 saat önce
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FIFA Dünya Kupası’nda bugün C ve D gruplarında üç maç var.

C grubunda Samara Arena’da saat13.00’de Danimarka ile Avustralya karşı  karşıya gelecek.

ITV ve 5 Live kanalları yayınlayacak.

Aynı grupta Fransa ile Peru arasındaki maç saat16.00’da başlayacak. Yekaterinburg’taki karşılaşma ITV ve 5 Live tarafından naklen verilecek.

D grubundaki tek maçta sonucu merakla beklenen Arjantin-Hırvatistan maçı var. Nizhny Novogorod’daki mücadelenin başlama saati 19.00.

Yayın kanalları BBC TV ve 5 Live.

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