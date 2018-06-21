Kupada 3 maç var FIFA Dünya Kupası’nda bugün C ve D gruplarında üç maç var.

FIFA Dünya Kupası’nda bugün C ve D gruplarında üç maç var.

C grubunda Samara Arena’da saat13.00’de Danimarka ile Avustralya karşı karşıya gelecek.

ITV ve 5 Live kanalları yayınlayacak.

Aynı grupta Fransa ile Peru arasındaki maç saat16.00’da başlayacak. Yekaterinburg’taki karşılaşma ITV ve 5 Live tarafından naklen verilecek.

D grubundaki tek maçta sonucu merakla beklenen Arjantin-Hırvatistan maçı var. Nizhny Novogorod’daki mücadelenin başlama saati 19.00.

Yayın kanalları BBC TV ve 5 Live.