Favoriler zorlanıyor

2018 Rusya Dünya Kupası B Grubu mücadelesinde İspanya, İran’ı 1-0 mağlup etti ve puanını 4’e yükselterek 3 puanda kalan İran’ın önüne geçti.

İspanya’nın tek golü 54’üncü dakikada Diego Costa’dan geldi. İspanya, grubun son maçında Fas ile karşılaşacak. İran’ın rakibi ise Portekiz olacak.

SUAREZ KURTARDI

Dünyanın en iyi santrforları arasında yer alan Luis Suarez, Suudi Arabistan karşısında ‘dalya’ dedi. Uruguay Milli Takımı ile 100. maçına çıkan 31 yaşındaki futbolcu, bu başarısını bir de golle süsledi.

23. dakikada attığı golle takımına 1-0’lık galibiyeti getiren yıldız futbolcu, milli formayla çıktığı son 10 Dünya Kupası maçında 8 gole doğrudan katkıda bulundu.

YİNE RONALDO VARDI

B Grubu ikinci maçında Portekiz, Fas’ı 1-0 mağlup etti.

Grupta oynadığı iki maçtan da mağlup ayrılan Fas, son maçlar öncesinde turnuvadan elendi. Grupta ilk galibiyetini alan Portekiz ise puanını 4’e yükseltti.