Gazprom’un İngiltere’deki mal varlıklarına el konuldu

Londra‘daki ticaret mahkemesi, Ukraynalı Doğalgaz şirketi Naftogaz ile Rus enerji şirketi Gazprom‘un arasındaki davayı sonuçlandırarak, Gazprom’un İngiltere ve Galler‘deki varlıklarını dondurduğunu bildirdi.

Ukraynalı Doğalgaz şirketi Naftogaz yaptığı basın açıklamasında, İngitere’deki Londra Ticaret Mahkemelerinin, Rusya enerji şirketi Gazprom ile aralarında süre gelen davada Ukrayna lehine karar vererek, Rusya’nın Gazprom şirketinin İngiltere’deki ve Galler’deki varlıklarını dondurduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada Londra Ticaret Mahkemesi’nin kararına göre, Gazprom’un Naftogaz’a 2.6 milyar dolar ödemek zorunda olduğu ifade edildi. Bununla birlikte Naftogaz’a, Gazprom’dan İngiltere’de ve Galler’de bulunan ve 50 bin doların üstündeki her bir mal varlığının listesini temin etmesini istedi. Yapılan açıklamada mahkemenin Gazprom’a mal varlıklarının listesini oluşturması için gerekenden daha fazla zaman verebileceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca Gazprom’un listeyi hazırlamayı reddetmesi halinde, cezasının paraya çevrilebileceği de aktarıldı. (İHA)