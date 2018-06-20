Dünya Kupası’nda bugün
FIFA Dünya Kupası’nda bugün A ve B gruplarında toplam üç maç oynanacak.
FIFA Dünya Kupası’nda bugün A ve B gruplarında toplam üç maç oynanacak.
A grubunda saat 16.00’da Rostov Arena’da Uruguay, Suudi Arabistan’la karşılaşacak. Maçı BBC TV, 5 Live kanalları verecek.
B grubunda Portekiz-Fas mücadelesi Moskova’daki Luzhniki Stadium’da saat13.00’de start alacak ve BBC TV ile 5 Live kanallarında yayınlanacak.
Aynı gruptaki İran_İspanya karşılaşmasının başlama saati 19.00. Kazan Arena’daki maç ITV ve 5 Live tarafından yayınlanacak.