Dünya Kupası’nda bugün

FIFA Dünya Kupası’nda bugün A ve B gruplarında toplam üç maç oynanacak.

6 saat önce
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FIFA Dünya Kupası’nda bugün A ve B gruplarında toplam üç maç oynanacak.

A grubunda saat 16.00’da Rostov Arena’da Uruguay, Suudi Arabistan’la karşılaşacak. Maçı BBC TV, 5 Live kanalları verecek.

B grubunda Portekiz-Fas mücadelesi Moskova’daki Luzhniki Stadium’da saat13.00’de start alacak ve BBC TV ile 5 Live kanallarında yayınlanacak.

Aynı gruptaki İran_İspanya karşılaşmasının başlama saati 19.00. Kazan Arena’daki maç ITV ve 5 Live tarafından yayınlanacak.

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