Birleşik Krallık’ta 42 binden fazla oy kullanıldı

TÜRKİYE’DE 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekilli genel seçimi için Birleşik Krallık’taki Türk vatandaşlarının 4 günlük oy verme süreci sona erdi.

İngiltere, Kuzey İrlanda, Galler ve İskoçya’da yaşayan Türk vatandaşları, oylarını 16 Haziran Cumartesi günü yerel saatle 09.00’dan itibaren kullanmaya başladı. Londra’nın batısındaki Olympia Konferans Merkezi ile İskoçya’nın başkenti Edinburgh’taki Türk Başkonsolosluğunda kurulan seçim sandıkları 4 gün boyunca 12’şer saat açık kaldı.

Toplam 98 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu Birleşik Krallık’ta Cumartesi başlayan oy kullanma işlemlerinde en fazla katılım Pazar günü sağlandı.

DİPLOMATLAR SANDIKTA

Londra’da görev yapan Büyükelçi Abdurrahman Bilgiç ve Başkonsolos Çınar Ergin seçimin ilk gününde oylarını kullandı. Büyükelçi Bilgiç oy kullandıktan sonra verdiği demeçte vatandaşları oy kullanmak için sandığa gelmeye davet etti:

“Şu ana kadar aldığım bilgilere göre oy verme işlemleri sağlıklı bir biçimde yürüyor. Hem Londra’da hem Edinburgh’ta vatandaşlarımız sakin, huzurlu donanımı bakımından güçlü bir merkezde oylarını kullanıyorlar. Öncede burada kullanmışlardı. Bir bayram sevinci yaşıyoruz. Bu da demokrasinin bayramı, demokrasinin şöleni, onun için böyle bir çifte bayram havasında geçiyor. Çok önemli. Onun için ben bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza demokratik haklarını kullanmalarını, gelip oylarını vermelerini istiyorum. Bu vesileyle sizin aracılığınızla böyle bir çağrıda bulunuyorum.”

LONDRA’DA PAZAR YOĞUNLUĞU

Oy kullanmak için Pazar gününü tercih eden vatandaşların oluşturduğu kuyruk seçim merkezi bina çevresinin yarısına kadar ulaştı. Yediden yetmişe sandığa akın eden vatandaşlar Pazar günü oy kullanmak için bir saatten fazla süren kuyrukta pes etmeden bekledi.

LONDRA’DAN 40479 OY

Londra seçim merkezinden edinilen bilgiye göre oy verme işlemlerinin başladığı birinci gün 9 bin 385, ikinci gün 16 bin 249, üçüncü gün 9 bin 284, dördüncü gün ise 5 bin 561 seçmen sandığa gitti.

Londra’da kurulan seçim merkezine dört gün boyunca günde 12 saat açık olan 30 sandıkta toplam 40 bin 479 oy kullanıldı.

EDINBURGH’DAN 1804 OY

İskoçya ve Kuzey İngiltere’de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise Edinburgh Başkonsolosluğunda kurulan seçim merkezinde oy verdi.

Edinburgh seçim merkezinden edinilen bilgiye göre oy verme işleminin başladığı birinci gün 325, ikinci gün 637, üçüncü gün 559, dördüncü gün ise 283 seçmen sandığa gitti.

Edinburgh’da kurulan seçim merkezine dört gün boyunca günde 12 saat açık olan 1 sandıkta toplam 1804 oy kullanıldı.

Öte yandan Birleşik Krallık’ta yaşayan yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı 5 bin 234 vatandaşın ise şu ana dek gümrüklerde oy kullandığı açıklandı. Gümrüklerdeki oy kullanma işlemlerine 24 Haziran akşamına kadar devam edilecek.

KATILIM ORANI ARTTI

Birleşik Krallık’ta yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları geçen yıl da sandığa giderek Anayasa referandumu için oy kullanmıştı. Londra ve Edinburgh’da 4 gün süren oylama sürecinde toplam 35 bin 891 seçmen oy kullanmıştı.

Genel Seçim ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi için yapılan oylamada ise seçmen kütüğüne Birleşik Krallık’tan kayıtlı 99 bin 250 vatandaştan 47 bin 517’si oyunu kullandı. Toplam oy kullanan seçmen sayısına göre Birleşik Krallık’ta yaşayan yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların %47.88 sandığa gitti.

SEÇMEN TAŞIDILAR

Seçime katılım oranı her ne kadar yüzde 50’nin altında kalsa da bir önce seçime oranla artış yaşandı. Bu artışın en büyük faktörü ise başta siyasi parti temsilciliklerinin yanı sıra sivil toplum kurumları tarafından organize edilen toplu taşıma araçları oldu. Londra’da Türkçe konuşan toplumun yoğun yaşadığı farklı bölgelerden ve Londra dışından kalkan küçük ve büyük otobüsler binlerce seçmenin oy kullanmasında büyük kolaylık sağladı.

OYLAR ANKARA YOLCUSU

Londra ve Edinburgh’ta kullanılan oylar Türkiye’de 24 Haziran günü yapılacak seçimlere kadar muhafaza edilecekleri adrese gönderilecek. Türk Dışişleri Bakanlığı’nın Ankara’da bulunan merkez binasında korunacak olan oylar, Türkiye’de yapılacak seçimden sonra açılacak sandıklarla eş zamanlı olarak sayılacak.