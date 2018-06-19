Southgate metrosunda patlama
Kuzey Londra’nın Southgate bölgesindeki Piccadilly Line metro istasyonunda patlama meydana geldi.
Metropoliten Polisi sözcüsü olay hakkında açıklama yaptı.
Sözcü, polis ekiplerinin ihbar üzerine bölgeye gittiğini, insanları koşarak metroyu terk ettiklerini dile getirdi.
İhbarın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ulaştı.
Metro içinde meydana gelen patlamada bazı insanların yaralandığı belirtildi.
Saat 19.00’dan sonra meydana gelen patlamanın bir pilin kısa devre yapması sebebiyle meydana geldiği açıklandı.
Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, özel köpek yardımı ile aramalar yaptı.