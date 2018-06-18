Londra’da tren faciasında 3 kişi hayatını kaybetti

52 dakika önce
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Londra’nın güneyinde bulunan Brixton yakınlarında trenin çarptığı 3 kişi hayatını kaybetti.

Ulaştırma Polisi’nden yapılan açıklamada, Londra’nın güneyinde, Brixton bölgesi yakınlarında yoğun bir banliyö tren istasyonu olan Loughborough’da trenin çarptığı 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulaştırma Polisinden Gary Richardson yaptığı açıklamada, “Ekipler kazanın nasıl olduğunu ve üç kişinin hayatlarını nasıl kaybettiğini anlamaya çalışıyor” açıklamasında bulundu.

 

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