Londra’da tren faciasında 3 kişi hayatını kaybetti
Londra’nın güneyinde bulunan Brixton yakınlarında trenin çarptığı 3 kişi hayatını kaybetti.
Ulaştırma Polisi’nden yapılan açıklamada, Londra’nın güneyinde, Brixton bölgesi yakınlarında yoğun bir banliyö tren istasyonu olan Loughborough’da trenin çarptığı 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ulaştırma Polisinden Gary Richardson yaptığı açıklamada, “Ekipler kazanın nasıl olduğunu ve üç kişinin hayatlarını nasıl kaybettiğini anlamaya çalışıyor” açıklamasında bulundu.