KKTC Londra Temsilciliği’nde bayramlaşma resepsiyonu (VIDEO)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Zehra Başaran, Ramazan Bayramı dolayısıyla KKTC Londra Temsilciliği’nde bayramlaşma resepsiyonu düzenledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Zehra Başaran, 15 Haziran Cuma günü, verdiği bir resepsiyonla İngiltere’de yaşayan vatandaşlarla bayramlaştı ve Kıbrıs’ın geleneksel yiyecekleri konuklara ikram edildi.

Temsilcilik binasında düzenlenen etkinlikte, aralarında dernek temsilcileri, meclis üyeleri, işadamları, öğrenciler ve gazetecilerin bulunduğu kalabalık bir gruba ev sahipliği yapan Başaran, davetlilerle tek tek bayramlaştı.

Bayramın ilk gününde gerçekleşen resepsiyonda konuşan Zehra Başaran, konukların bayramını kutladı ve konuşmasına şöyle devam etti:

“Ramazan Bayramının birinci gününde bayram coşkusunu birlikte yaşamak ve bayramlaşmak için bugün burada toplanmış bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Tarihi ve kültürel köklerimizin geldiği ülkemizden uzakta bulunduğumuz Birleşik Krallık topraklarında Ramazan ayı boyunca pek çok İftar sofrasında Londra toplumunun çeşitli çevreleri ile buluşma ve kaynaşma imkanı buldum. Oruç tutulan 30 günün sonunda ise bugün bayramlaşıyoruz. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Bu tür etkinlikler insanların yalnızlık duygusunu gideren, sosyal çevreye girmesi ve çeşitli çevrelerle buluşarak tanışması, kaynaşması, paylaşması ve yardımlaşması için güzel fırsatlardır. Bunlar hepimizi günün sonunda daha gelişmiş ve daha mutlu insanlar yapar.

İki yıla yaklaşan Londra görevim boyunca yoğun ve verimli bir çalışma programım oldu. Pek çok konu gündeme geldi ve pek çok insanla tanıştım. Burada tanıştığım güzel insanlarla ileride dostluğumuzun devam etmesi en büyük arzumdur. Bazılarınızın bildiği gibi ben Dışişleri Bakanlığında 35inci hizmet yılında bulunan ve 60 yaşına gelen bir diplomat olarak yasa gereği yaş haddinden Eylül ayında memuriyetten mecburi emekliye çıkıyorum. Bir Büyükelçi olarak bu mesleğin son bölümünde Londra’da hizmet vermeye kendim istekli oldum. Benim için dolu ve çok zengin geçen, mesleki yönden herkese nasip olmayan bir bitiriş dönemi yaşadığım için de çok müteşekkirim. Emeklilik dönemimde de boş oturamayacağımdan dileğim sağlıcakla kendi ilgi ve yeteneklerimle özelde meşgul olmaya devam etmektir.

Buraya kadar Londra’da bana kucak açarak ilgi ve sevgisini gösteren, her konuda yardıma koşan, paylaşan, dostluğunu bağışlayan herkese huzurlarınızda teşekkür ederim.

Tekrardan bayramınızı kutlar sağlıklı huzurlu refah dolu günler dilerim.”