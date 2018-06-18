İngiltere’nin ilk maçı bugün

İngiltere, FIFA Dünya Kupası 2018 finallerindeki ilk maçı için bugün sahaya çıkacak.

Sürprizlerle başlayan şampiyonada G grubunda yer alan İngiltere, Tunus’la Volgograd Arena’da saat 19.00’da başlayacak maçta galibiyet için sahaya çıkacak.

Aynı grupta yer alan Belçika da Panama ile Sochi First Olympic Stadium’da saat 16.00’da ilk sınavına başlayacak.

İki maçı da BBC ve 5 Live kanalları naklen verecek.

F grubunda ise Güney Kore ile İsveç karşı karşıya gelecek. Nizhny Novgorod Stadium’daki maçın başlama saati 13.00 ve ITV ile 5 Live kanalları tarafından yayınlanacak.