Almanya ve Brezilya kayıp!
Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nın dördüncü gününde 3 maç oynandı.
Rusya‘nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası‘nın dördüncü gününde 3 maç oynandı.
Şampiyonluk favorilerinden Brezilya, E Grubu karşılaşmasında İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Brezilya’nın golü Coutinho, İsviçre’nin golü de Zuber’den geldi.
Brezilya, 1978 FIFA Dünya Kupası‘ndan bu yana ilk kez turnuvadaki açılış maçını kazanamadı.
Gruptaki diğer mücadelede Sırbistan, Kosta Rika’yı Kolarov’un serbest vuruştan attığı golle 1-0 mağlup etti.
F Grubu’nda ise Meksika, kupanın son sahibi Almanya ile oynadığı maçı, Lozano’nun golüyle 1-0 kazandı.
Türk asıllı futbolcu Mesut Özil‘in ilk 11’de sahaya çıktığı Almanya Milli Takımı, 1986 Dünya Kupası’ndan beri ilk defa turnuvaya galibiyetle başlayamadı.(HABERLER.COM)