Taze Prenses ilk ziyaretini o ülkeye yapacak

Prens Harry ve ve yeni evlendiği eşi eşi Prenses Meghan, Sussex Dük ve Düşesi'nin ilk resmi yurt dışı ziyaretine ilişkin ayrıntılar belli oldu.

47 dakika önce
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Prens Harry ve ve yeni evlendiği eşi eşi Prenses Meghan, Sussex Dük ve Düşesi’nin ilk resmi yurt dışı ziyaretine ilişkin ayrıntılar belli oldu.

Prens Harry ve Prenses Meghan Markle ilk olarak Avustralya ve yeni Zelanda’yı ziyaret edecek.

Sonbaharda yapılacak ziyaret ayrıca Fiji ve Tonga’yı da kapsayacak. Harry’nin anne babası Prens Charles ve 1997 yılında trajik bir trafik kazasında hayatını kaybeden Lady Diana’da ilk olarak Avustralya ve Yeni Zelanda’yi ziyaret etmişti. (MYNET.COM)

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