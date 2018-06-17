Khan’ın Oxford Street planı meclise takıldı

LONDRA Belediye Başkanı Sadiq Khan’ın kentin en işlek caddesi Oxford Street’i araç trafiğinden arındırma projesi reddedildi.

Westminster Council yapılan oylamada, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’ın kentin en işlek caddesi Oxford Street’i araç trafiğinden arındırma projesi reddedildi.

İşçi Partili Belediye Başkanı Sadiq Khan’ın en önemli seçim vaatleri arasında bulunan Oxford Street’in yayalaştırılma Planı, Westminster Council’ında yapılan oylamada büyük çoğunlukla reddedildi. Oylama sonucunu beğenmeyen Sadiq Khan bu sonuç için “Bu milyonlarca Londralıya ve kentimizi ziyarete gelip Oxford Street’te gezen ziyaretçilere büyük bir ihanettir. Onlar daha iyi, güvenli ve sağlıklı bir caddeyi hak ediyorlar.” ifadelerini kullandı. Muhafazakar Parti’nin Meclis Lideri Nickie Aiken ise “Bugün Westminster’in bu kararına kadar, Londra için aday olan tüm belediye başkan adaylarına ortak fikri Oxford Street’in yayalaştırılmasının bir ihtiyaç olduğu yönündeydi.” dedi ve ekledi “Ancak bu durumda benim de başka bir seçeneğim bulunmuyor. Meclis büyük çoğunlukla plana karşı oy kullandı.”

Aiken, “Yine de bunun herhangi bir ihanet olarak ifade edilmesini kabul etmem mümkün değil, aksine bölgeyi en iyi bilen, orada yaşayan ve çalışan insanlarla sürekli temas halindeyiz.” dedi. Bölge sakinleri ve işletmeciler, muhtemel bir yayalaştırma faaliyetinin sonucunun çevre yollar olan Marylebone, Fitzrovia, Soho ve Mayfair’de daha çok gürültü, trafik sıkışıklığı ve hava kirliliğine neden olabileceği endişesini dile getiriyor.