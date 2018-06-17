Johnson’dan Ramazan Bayramı mesajı

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkesi ve dünya genelindeki tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

4 saat önce
0 55 Bir dakikadan az

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkesi ve dünya genelindeki tüm Müslümanların Ramazan Bayramı‘nı kutladı.

Johnson, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Johnson mesajında, “Britanya’nın Müslüman topluluğu, sivil hayatın her alanında aktif olarak faaliyet gösterirken, iş dünyasından siyasete, sanattan tıpa kadar toplumun her alanında yer almaktadır. Ülkemizi büyük kılan da bu zengin çeşitliliktir.” ifadesini kullandı.

Ülkesiyle dünya genelindeki tüm Müslümanların Ramazan Bayramını kutlayan Johnson, dışişleri bakanı olarak Müslüman dünyasında barış için çalışmaya devam edeceğini belirterek, “Özellikle de odak noktamız MyanmarSuriye ve Yemen‘deki çatışmaların sona ermesidir.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere’de yaşayan yaklaşık 3 milyon Müslüman, nüfusun yüzde 4,8’ini oluşturuyor. (HABERLER.COM)

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

2 dakika önce
4

Fast Food devinden önemli karar!

1 gün önce
1.567

Şort giymeleri yasaklanan inşaat işçileri elbise giydi!

1 gün önce
314

İngiltere’den Ramazan Bayramı mesajı

2 gün önce
428

Yurt dışındaki Kıbrıslı Türklere yönelik proje hayata geçiyor

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin