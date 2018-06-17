Johnson’dan Ramazan Bayramı mesajı İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkesi ve dünya genelindeki tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkesi ve dünya genelindeki tüm Müslümanların Ramazan Bayramı‘nı kutladı.

Johnson, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Johnson mesajında, “Britanya’nın Müslüman topluluğu, sivil hayatın her alanında aktif olarak faaliyet gösterirken, iş dünyasından siyasete, sanattan tıpa kadar toplumun her alanında yer almaktadır. Ülkemizi büyük kılan da bu zengin çeşitliliktir.” ifadesini kullandı.

Ülkesiyle dünya genelindeki tüm Müslümanların Ramazan Bayramını kutlayan Johnson, dışişleri bakanı olarak Müslüman dünyasında barış için çalışmaya devam edeceğini belirterek, “Özellikle de odak noktamız Myanmar, Suriye ve Yemen‘deki çatışmaların sona ermesidir.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere’de yaşayan yaklaşık 3 milyon Müslüman, nüfusun yüzde 4,8’ini oluşturuyor. (HABERLER.COM)