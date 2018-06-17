Joan Ryan’dan OHAL ile ilgili açıklama BRİTANYA’DA Türkçe konuşan toplumlara yakınlığı ve ilgisiyle bilinen İşçi Partili Milletvekilli Joan Ryan, Türkiye’deki OHAL altında gerçekleşecek olan seçimlerle ilgi olarak bir açıklamada bulundu.

BRİTANYA’DA Türkçe konuşan toplumlara yakınlığı ve ilgisiyle bilinen İşçi Partili Milletvekilli Joan Ryan, Türkiye’deki OHAL altında gerçekleşecek olan seçimlerle ilgi olarak bir açıklamada bulundu.

Joan Ryan gectigimiz günlerde İngiltere Parlamentosu’nda Türkiye’deki insan hakları ihlali ve seçim süreci ile ilgili yapılan açık oturum hakkında Britanya Alevi Federasyonu binasında basın açıklaması yaptı. Ryan, açıklamasında İngiltere Parlamentosu’nda 6 yıldır hiç Türkiye konusunun geçmediğini 6 yıldan sonra ilk kez Türkiye’nin konuşulduğunu söyledi. Bununla birlikte Türkiye’nin otoriter bir rejimle yönetildiğini ve secim sürecinin adil olup olmayacağı konusunda endişe duyduklarının altını çizdi. Türkiye hükümetinin Alevileri, Kürtleri ve azınlıkları ciddiye almadığını, İngiltere Başbakanı Teresa May’in ticari ilişkileri insan haklarından daha üstün gördüğünü ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

MAY’E MEKTUP

Joan Ryan önceki günlerde İngiltere Başbakanına yazdığı mektupta, Türkiye’de gittikçe kötüleşen insan hakları ve siyasi durum hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bununla ilgili olarak bir rahatsızlık içerisinde olmadığı için eleştirmişti.

Ryan, OHAL altında Türkiye’de gerçekleşecek olan seçimlerle ilgi şu açıklamayı yapmıştı: “Böyle kritik bir zamanda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın artan otoriterliğine ve temel insan haklara yönelik baskısına karşı sessiz kalmamalıyız. Bununla birlikte, Birleşik Krallık Hükümeti’nin Türkiye ile olan ticari ilişkilerini, insan haklarının önünde tuttuğunu görmekteyiz. İngiltere hükümetinin bu konuyla ilişkin duruşu bizleri kaygılandırıyor ve bu insanlar arasında ciddi bir endişe yaratmakta.”