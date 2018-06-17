İngiltere’den KKTC’ye direkt uçuş için kampanya LONDRA’DA ikinci kez 17 Haziran’da düzenlenecek 'Kıbrıs Türk Kültür Festivali'nde, İngiltere ve Kıbrıs’a direkt uçuşlar için kampanya başlatılacak.

LONDRA’DA ikinci kez 17 Haziran’da düzenlenecek ‘Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nde, İngiltere ve Kıbrıs’a direkt uçuşlar için kampanya başlatılacak.

Konuyla ilgili bilgi veren İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası (İngiltere KTTO) Başkanı Muhammet Yaşarata 17 Haziran’ın KKTC için bir dönüm noktası olacağını vurguladı.

Londra’da yaşayan KKTC’li yurttaşlarla başlatılacak kampanyanın bir dönüm noktası olacağını belirten Yaşarata şu ifadeyi kullandı:

“Kıbrıs Türk Ticaret Odası, İngiltere Kıbrıs Türk Konseyi ve İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası bu kampanyayı Festival’de başlatacak. İngiltere’de ve Kıbrıs’ta yaşayan Kıbrıslı Türkler için bir dönüm noktası niteliğinde olacaktır bu kampanya. Festivalde, İngiltere’den Kıbrıs’a Direkt Ticaret ve Direkt Uçak Charter Seferlerinin ️ başlaması için kampanya başlatılacaktır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, İngiltere Kıbrıs Türk Konseyi ve İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası bu kampanyayı Festivalde başlatacaktır. Tüm İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin ve hatta Kıbrıs’tan gelebilecek tüm Kıbrıslı Türklerin ve onların tanıdığı tüm İngiliz ve yabancıları getirmeleri çok önemlidir.”

İngiltere’nin 2019’da Brexit ile AB’den ayrılacak olması hükümeti üçüncü ülkelerle yeni ticari anlaşmalara yöneltmişti. Uzmanlar, KKTC’nin bu süreç içinde izolasyonları kaldırması ve direkt uçuşu sağlaması için uygun bir ortam olarak değerlendiriyor ve AB’nin dayattığı izolasyonların Birleşik Krallık tarafından kaldırılması umut ediliyor.