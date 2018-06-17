Brezilya ve Almanya’nın ilk maçları bugün

Rusya’da devam eden FIFA Dünya Kupası’nın dördüncü gününde üç maç oynanacak.

2 saat önce
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Rusya’da devam eden FIFA Dünya Kupası’nın dördüncü gününde üç maç oynanacak.

Son Dünya Kupası’nın finalistleri Almanya ve Brezilya ilk maçlarını bugün oynayacak.

E grubunda Samara Arena’da saat 13.00’de başlayacak maçta Kosta Rika ile Sırbistan kozlarını paylaşacakk.

Maçı ITV ve 5 Live kanalları yayınlayacak.

Aynı grupta yer alan Brezilya ise İsviçre ile karşılaşacak. Rostov Stadı’ndaki maçın başlama saati 19.00.

Karşılaşma ITV ve 5 Live kanallarında yayınlanacak.

F grubunda saat 16.00’da son şampiyon Almanya ile Meksika karşı karşıya gelecek. Moskova’nın Luzhniki Stadı’ndaki maçı BBC TV ve 5 Live kanalları canlı olarak verecek.

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