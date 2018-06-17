Brezilya ve Almanya’nın ilk maçları bugün
Rusya’da devam eden FIFA Dünya Kupası’nın dördüncü gününde üç maç oynanacak.
Rusya’da devam eden FIFA Dünya Kupası’nın dördüncü gününde üç maç oynanacak.
Son Dünya Kupası’nın finalistleri Almanya ve Brezilya ilk maçlarını bugün oynayacak.
E grubunda Samara Arena’da saat 13.00’de başlayacak maçta Kosta Rika ile Sırbistan kozlarını paylaşacakk.
Maçı ITV ve 5 Live kanalları yayınlayacak.
Aynı grupta yer alan Brezilya ise İsviçre ile karşılaşacak. Rostov Stadı’ndaki maçın başlama saati 19.00.
Karşılaşma ITV ve 5 Live kanallarında yayınlanacak.
F grubunda saat 16.00’da son şampiyon Almanya ile Meksika karşı karşıya gelecek. Moskova’nın Luzhniki Stadı’ndaki maçı BBC TV ve 5 Live kanalları canlı olarak verecek.