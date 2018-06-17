Aziz Behich, Dünya Kupası’nda

Kıbrıslı Türk oyuncu Aziz Behich, Dünya Kupası’nda dün oynanan Fransa – Avustralya maçında 90 dakika sahada mücadele etti.

2 saat önce
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Aziz Behich (solda), Fransız rakibiyle bir mücadelede.


Kıbrıslı Türk oyuncu Aziz Behich, Dünya Kupası’nda dün oynanan Fransa – Avustralya maçında 90 dakika sahada mücadele etti.

Rusya’da düzenlenen FIFA 2018 Dünya Kupası’nda heyecan tüm hızıyla devam ederken, C Grubu’nda bugün Fransa ile Avustralya arasında oynanan karşılaşmada sahada Kıbrıslı Türk oyuncu Aziz Behich de mücadele etti. Avustralya’nın kadrosunda bulunan Bursasporlu Aziz Behich, Fransa maçının 90 dakikasında da sahada kaldı. Aziz Behich’li Avustralya, Fransa’dan 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. (KIBRIS SPOR YENİ)

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