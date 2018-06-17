Aldora Mobilya ile mutlu evler! LONDRA’NIN sevilen mobilya firmalarından ‘Aldora Mobilya’ birbirinden güzel ve farklı yatak odaları, oturma odaları, çocuk odaları, halı ve porselen gibi ev ihtiyaçlarınızı dev mağazasında sizlere sunuyor.

LONDRA’NIN sevilen mobilya firmalarından ‘Aldora Mobilya’ birbirinden güzel ve farklı yatak odaları, oturma odaları, çocuk odaları, halı ve porselen gibi ev ihtiyaçlarınızı dev mağazasında sizlere sunuyor.

Sektörünün lider markalarından biri olan Aldora Mobilya yapmış olduğu özel kampanyaları ile evlerini yenilemek isteyen müşterilerine büyük avantajlar sunuyor. Devam eden indirim kampanyasında, bazı ürünlerde %50’ye varan indirim fırsatları Aldora Mobilya’da sizleri bekliyor.

Herkese ve her keseye uygun ürünleri Londralılarla buluşturduklarını belirten ve markalarının gerek kalitesiyle gerek ürün çeşitleri ile her kesime hitap ettiğini vurgulayan firma ortaklarından Ahmet Kömür şunları söyledi:

“Türkiye bildiğiniz gibi özellikle mobilya sektöründe dünya sıralamasında önemli bir marka. Aldora’da Türkiye’nin en büyük mobilya firmalarından birisidir. Kayseri’de üretilen ve %100 Türk Malı olan mobilyalarımız kalitesi ile her geçen gün büyümeye devam ediyor. Aldora markası Almanya, Fransa ve Avusturya ve İngiltere gibi birçok Avrupa ülkesinde satılıyor. Londra’da hizmet vermeye başladığımız günden bugüne, başta Türkiyeliler olmak üzere hatırı sayılır derecede yabancı müşterimizin de olması bizi ayrıca gururlandırıyor. Satış sonrası hizmetlerimiz ile de müşteri memnuniyetimizi her zaman en üst sırada tutmayı sağlıyoruz. İndirimli fiyatlarımızın yanı sıra müşterilerimize 48 aya varan faizsiz taksit imkanı da sunduğumuz için müşterilerimiz evlerine rahat ve kaliteli ürünlerimizi kolaylıkla alabiliyorlar.”

Evlerinizi yenilerken hem cebinizi hem de rahatınızı düşünen Aldora Mobilya’nın birbirinden eşsiz çeşitlerini Dalston’da bulunan şubesinde bulabilirsiniz. Aldora Mobilya, Londra’da evinizin ihtiyacı olan yemek odasından yatak odasına, oturma gruplarından halı ve porselen yemek takımlarına kadar tüm ürünleri eviniz ile buluşturuyor.

Daha detaylı bilgi almak için Aldora Dalston şubesini 020 7254 3331 numaralı telefondan arayabilir veya mağazayı 92-94 Kingsland High Street, Dalston, E8 2NS Londra ziyaret edebilirsiniz.