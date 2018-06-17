1. Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali gerçekleşti TURKISH Cypriot Trust UK tarafından bu yıl düzenlenen 1. Kıbrıs Türk kültür ve sanat festivali yoğun bir katılım ile gerçekleşti.

TURKISH Cypriot Trust UK tarafından bu yıl düzenlenen 1. Kıbrıs Türk kültür ve sanat festivali yoğun bir katılım ile gerçekleşti.

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin oluşturduğu altı dernek ve kuruluşun bir araya geldiği vakıfın organize ettiği festival, 10 Haziran pazar günü, Lee Valley Athletic Centre’de gerçekleşti. Festival alanı, İngiltere’nin her yerinden katılan on binlerce ziyaretçiyle dolup taştı.

Festivale, Barones Meral Ece, İşçi Partisi Enfield Milletvekilli Joan Ryan, Enfield Belediye Lideri Nesil Çalışkan, Enfield Belediye Başkanı Saray Karakuş, KKTC Londra Konsolosu Ülkü Alemdar, KKTC resmi temsilciler, belediye meclis üyeleri, toplum liderleri ve binlerce halk katıldı.

Londra’daki en genç ve Kıbrıslı Türk ilçe belediye meclis başkanı Nesil Çalışkan yaptığı konuşmada, böylesi etkinliklerin katlanarak devam etmesini dile getirdi.

“Burada olmaktan büyük gurur duyuyorum ve tür festivallerin buradaki Kıbrıs Türk veya yabancı toplumlar için önemli bir rol alıyor. Enfield Belediyesi adına, böyle bir organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Binlerce insanımız birlik ve beraberlik içinde görmek mutluluk verici. Güçlü bir topluma inandığım için Enfield belediyesine aday olmuştum ve güçlü bir toplum sağlamak için farklı toplumların kültürlerine sahip çıkması ve yaşatması çok önemli” dedi.

Gelen tüm ziyaretçilerin festivalle ilgili güzel yorumları vardı. Özellikle İngiltere’de yaşayan çocuklara ve gençlere Kıbrıs Türk kültürünün ve sanatının tanıtılmasını ve yaşatılmasını amaçlayan festival, birbirini uzun yıllardır görmemiş Kıbrıslılar, dostları ile muhabbet edip hasret giderdi.

Kıbrıslı sanatçılar Örge Volkan ve Grup Frekans, Londra’nın sevilen isimleri Kıbrıs Dörtlüsü, Grup Abone, Semira Hamden, Sevjan Sıtkı ve Mehmet Raif’in şarkıları festivale renk kattı. Osman Balıkçıoğlu ile Ayhan Salih Korel’in eğlenceli parodisi, Fatoş Törer ile Ertanç Hidayettin’in mani atışmaları konuklara keyifli anlar yaşatarak kahkahalara boğdu.

Kıbrıs’ın başarılı DJ’i, DJ Sid de özel setleriyle festivalin ritmi oldu. Festival’de sahne alan Londra Türk Folklor Kurumu ekibi ve Lefkoşa Folklor Derneği’ (FOLK-DER) ise Kıbrıs Türk halk dansları gösterileri ile izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Kıbrıs Türk kültürünü yansıtan el sanatları, Kıbrıslı Türk yazarların ve şairlerin kitapları, Kıbrıs’a özgü yiyecek ve içecekler, eski çocuk oyunları da sergilenip sunuldu.

Festivale gelen konuklar birbirinden lezzetli yöresel tatlarını bulmanın mutluluğunu yaşadı ve festival alanına kurulan şişme oyun alanı ve özel olarak tutulan eşeklere binme fırsatı yakaladı.

Ayrıca Londra’da bulunan Kıbrıs firmalarının haricinde, Kıbrıs markalarının da stantlarda yerini aldığı gözlendi.

Festival koordinatörü Ahmet Havalı, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin sorunlarına kapsamlı şekilde eğilmek açısından bu birlikteliğe çok önemli olduğunu vurgulayarak, festivalleri gelenekselleştirmeyi amaçladıklarını da bildirdi.

KKTC hükümetinin festivale ilgisinin kendilerini sevindirdiğini ifade eden Ahmet Havalı, ayrıca İngiltere ve KKTC’deki iş çevrelerinin de festivale finansal katkı sağladığını, bu nedenle gerek hükümete gerekse iş çevrelerine teşekkür ettiklerini kaydetti.