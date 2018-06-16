YTB’den seçime katılım atağı

24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekillerini belirlemek için yurtdışında oy kullanacak olan Türk vatandaşlarını bilgilendirmek amacıyla, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türklerin yoğun olduğu Almanya başta olmak üzere, Avrupa’da çalışmalarına hız verdi.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerinde, Yurtdışı seçmek kütüğünde kayıtlı Türk vatandaşları 5 kıtada, 60 ülkede 123 temsilcilikte kullanabilecek.

Seçimlerle ilgili yurtdışı çalışmalarını yürütmek üzere Almanya’ya gelen YTB Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, Kanal Avrupa Televizyonunda Muhsin Ceylan’ın programı Ateş Çemberi’nin konuğu oldu.

YTB’nin program ve projeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Sayit Yusuf, program öncesinde, Kanal Avrupa’nın Basın Mensuplarına verdiği iftar yemeğine katıldı.

27 Haziran seçimlerinin Türkiye için önemine değinen YTB Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, “Avrupa’daki vatandaşlarımızın bu seçime daha fazla katılabilmesi için bilgilendirme faaliyetleri düzenliyoruz… Yurt dışından yaklaşık 3 milyon vatandaşımızın oy kullanacak… Bununla ilgili olarak, oy kullanacak vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla broşürler bastırdık… Avrupa’da yaşayan Türk seçmenlerin büyük oranda seçime katkıda bulunacaklarına inanıyoruz.” dedi.