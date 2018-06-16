YTB’den ayrımcılık ve İslamofobiye karşı uzmanlık bursu YURTDIŞI Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde maruz kaldıkları ırkçı ve İslamofobik saldırılar karşısında nasıl bir yol izlemeleri gerektiğine dair bilgilendirme ve hukuki danışmanlık sağlayacak hukukçuların yetişmesi için “Hukuk Alanında Uzmanlık Bursu” programı ilan etti.

YURTDIŞI Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde maruz kaldıkları ırkçı ve İslamofobik saldırılar karşısında nasıl bir yol izlemeleri gerektiğine dair bilgilendirme ve hukuki danışmanlık sağlayacak hukukçuların yetişmesi için “Hukuk Alanında Uzmanlık Bursu” programı ilan etti.

Son yıllarda artan ırkçılık, İslamofobi ve aşırı sağ popülist söylemler, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın günlük hayatının pek çok alanında nefret söylemleriyle karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde yaşayan 6 milyondan fazla vatandaşımız sosyal yaşamlarında her geçen gün daha fazla ayrımcılık ve İslam düşmanlığına maruz kalıyor. Bu süreçte ise vatandaşlarımız en çok bulundukları ülkelerde haklarını arayabilecekleri etkin mekanizmalara ihtiyaç duyuyor. Başkanlığımız ise bu ihtiyaca binaen vatandaşlarımızın nasıl bir yol izlemeleri gerektiğine dair bilgilendirme ve hukuki danışmanlık sağlayacak hukukçuların yetişmesi amacıyla “Hukuk Alanında Uzmanlık Bursu” programı ilan etti.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk vatandaşı ve Mavi Kart sahibi olanların yararlanabileceği programa başvurmak için öncelikle ortaöğretimin yurt dışında tamamlanmış olması gerekiyor. Adaylardan ayrıca, başvurular için 01.01.1988 ve sonrası doğmuş olmak şartı aranacak.

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa ve Hollanda öncelikli olmak üzere, vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadıkları ABD, Avustralya, Danimarka, Finlandiya İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç’ten Hukuk Fakültesi mezunu olanların yararlanabileceği burs programına avukatlık stajına başlamış veya başlayacak olanlar başvurabilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 31 ARALIK 2018

Başvuru değerlendirilmeleri; ön inceleme, uzman değerlendirmesi ve mülakat olmak üzere üç aşamalı bir şekilde yapılacak olup uygun görülen adaylara burs verilecek.

Adaylar, burs programı hakkında detaylı bilgilere sahip olmak ve başvuru yapmak için www.ytb.gov.tr/hukukbursu adresini ziyaret edebilirler. Programa son başvuru tarihi ise 31 Aralık 2018 olarak belirlendi.