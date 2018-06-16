Şort giymeleri yasaklanan inşaat işçileri elbise giydi!

İngiltere'de şort giymesi yasaklanan inşaat işçileri, yasada bulduğu açığı değerlendirerek iş yerine elbiselerle geldi.

2 saat önce
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İngiltere’de şort giymesi yasaklanan inşaat işçileri, yasada bulduğu açığı değerlendirerek iş yerine elbiselerle geldi.

Sıcak havada uzun pantolon giyilmesi yönünde verilen talimata uymak istemediklerini etekli protestoyla ortaya koyan işçiler ilginç görüntüler oluşmasına sebep oldu.

İngiltere’de yeni yayınlanan bir yönetmelikle inşaat işçilerinin şort giymesi yasaklanınca, sıcak havada bunalan işçiler çareyi etek giymekte buldu.

İngiltere’de sıcak havalarda güneş altında çalışan inşaat işçileri, şort giyme yasağını etek giyerek deldi. Güvenlik kuralları gereğince şort giymenin yasak olduğunu öğrenen işçiler, cinsiyet eşitliği yönetmeliğindeki bir maddeye dayanarak işe etek ile gelmeye başladı.

Eşlerinin gardıroplarından aldıkları kıyafetler ile çalışmaya gelen işçileri görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. 45 yaşındaki Bearded Simon Miles, 20 yıldır bu işi yaptığını ve daha önce böyle bir şey duymadığını söylerken, “Pazartesi günü çalışmaya başladım ve bacaklarımı kapatmam gerektiği söylendi” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

29 yaşındaki vücut geliştirmeci Adam Houdoire, leopar desenli elbisesi için, “Onu seviyorum, bana özgürlük veriyor” dedi. (MYNET.COM)

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