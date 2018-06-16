Ronaldo’dan hat-trick

FIFA Dünya Lupası’nda A ve B gruplarında ilk maçlar tamamlandı.

Günün B grubunda oynanan önemli maçında Portekiz ile İspanya 3-3 berabere kaldı.

Heyecan fırtınası halinde geçen maçın yıldızı Cristiano Ronaldo’ydu. 4. dakikada penaltıdan ve 44. dakikada attığı gollerle Portekiz’i iki kez öne geçiren Ronaldo, 88’de de frikik atışından beraberlik sayısını kaydetti.

Yeni teknik direktörü Hiero ile sahaya çıkan İspanya ise Dieoga Costa’nın 24 ve 55, Nacho’nun 58’deki gollerine rağmen galibiyeti koruyamadı.

Aynı gruptak diğer maçta ise İran, Fas’a 1-0 galip geldi. Türk hakem Cüneyt Çakır ve yardımcılarının yönettiği karşılaşmanın tek golünü 90+5’te Faslı Bouhaddouz kafayla kendi kalesine attı.

A grubunda ise Uruguay, Mısır’I 1-0 yendi. Surez’le birçok fırsatı kullanamayan Uruguay 89’da Gimenez’in kafa vuruşundan bulduğu golle Dünya Kupası’na üç puanla başladı.

Bu grupta Perşembe günü oynanan açılış maçında Rusya, Suudi Arabistan’ı 5-0 yenmişti.