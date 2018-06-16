Kıbrıslılar ekonomi için endişeli

Euro Barometre araştırmasının, “Kıbrıslıların” ekonomi konusunda endişeli olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

4 saat önce
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Euro Barometre araştırmasının, “Kıbrıslıların” ekonomi konusunda endişeli olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, “Ekonomi Konusunda Kıbrıslılar Endişeli” başlıklı haberinde Euro Barometrenin bahar dönemi  araştırmasına dayanarak, gerek Kıbrıslı Rumların gerekse Kıbrıslı Türklerin ekonomi konusundaki görüşlerine yer verdi.

Ekonominin şu anki durumu konusunda Kıbrıslı Rumların ikiye bölündüğünü yazan gazete, ekonomik durumu iyi bulan Kıbrıslı Rumların yüzde 49, kötü şeklinde nitelendirenlerin de yüzde 49 oranında olduğunu belirtti.

Kıbrıslı Rumları sarsan önemli konulara  ilişkin olarak ise yüzde 49’unun ekonomik koşullar, yüzde 40’ının  ise işsizlik yanıtını verdiğini belirten gazete,  devletin kurumlarına duyulan güven konusunda ise araştırmanın yüzde 56’sının parlamentoya, yüzde 46’sının ise hükümete  güvenmediğini ortaya koyduğunu yazdı.

KIBRISLI TÜRKLER

Politis gazetesi, araştırmanın Kıbrıslı Türklerle ilgili kısmına yer verirken, Kıbrıslı Türklerin yüzde 60’ının ekonominin şu anki durumunu kötü, yüzde 37’sinin ise iyi olarak nitelendirdiğini, yüzde  3’ünün ise bu soruya yanıt vermediğini  belirtti.

Habere göre Kıbrıslı Türklerin yüzde 74’ü, ait olduğu hane halkının ekonomik durumunu iyi olarak nitelendirirken, yüzde 70’i de mesleki durumunu olumlu olarak değerlendirdi.

Kıbrıslı Türklerin yüzde 41’i toplum içerisindeki istihdamın gelecek yıl kötüleşeceğine, yüzde 30’u ise sabit kalacağına inanmakta.

Kıbrıs Türk toplumundaki ekonomik durumun kötüleşeceğine inananların oranı yüzde 45 şeklinde yer alırken yüzde 28’i değişmeyeceğini düşünmekte.

Toplumun en büyük sorunlarından biri olarak Kıbrıslı Türklerin yüzde 36’sı “yaşam maliyeti” olarak görürken; bunu yüzde 32 ile  ekonomik durum, yüzde 29 ile işsizlik, yüzde 20 ile  suçlar, yüzde 17 ile  Kıbrıs sorunu, yüzde 15 ile sosyal devlet, yüzde 11 ile eğitim sistemi ve  yüzde 8 ile  vergi  takip etmekte.

Kişisel düzeyde kendilerini meşgul eden konulara ilişkin olarak Kıbrıslı Türklerin yüzde 34’ü pahalılık, yüzde 18’i ise işsizlik yanıtını verdi.

Kıbrıslı Türklerin yüzde 66’sı da finansal krizin zirveye ulaştığı şeklindeki değerlendirmeyle aynı fikirde olmadığını dile getirdi.

Gazete araştırmaya göre Kıbrıslı Türklerin yüzde 53’ü AB’ye güvendiğini, yüzde 40’nın ise güvenmediğini  yazdı.

Habere göre AB konusunda imaja Kıbrıslı Türklerin yüzde 52’si olumlu, yüzde 22’si olumsuz, yüzde 22’si ise tarafsız (nötr) yanıtını verdi.

Kıbrıslı Türklerin yüzde 35’i, AB’nin kendileri için, bir kimsenin  istediği yerde çalıştığı, öğrenim gördüğü ve serbestçe dolaştığı bir yer; yüzde  29’u barış; yüzde 24’ü ise ekonomik refah anlamına geldiğini dile getirdi.

Gazete Euro Barometre araştırmasının Kıbrıs Türk toplumunda, 17-26 Mart tarihleri arasında 500 kişiyle yapılan mülakat aracılığıyla gerçekleştirildiğini yazdı. (HABERKIBRIS.COM)

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