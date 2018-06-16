Dünya Kupası’nda bugün Rusya’da devam eden Dünya Kupası’na bugün C ve D gruplarında oynanacak toplam dört maçla devam edilecek.

Rusya’da devam eden Dünya Kupası’na bugün C ve D gruplarında oynanacak toplam dört maçla devam edilecek.

C grubunda Kazan Arena’da saat 11.00’de Fransa, Avustralya ile oynarken, Mordovia Arena’da saat 17.00’de Peru-Danimarka maçı var.

D grubunda Otkrytie Arena’da 14.00’de Messili Arjantin’in rakibi İzlanda olacak. Kaliningrad Stadium’da saat 20’de başlayacak karşılaşmada ise Hırvatistan ile Nijerya oynayacak.

C grubu maçlarını BBC TV ve 5 Live, D grubu karşlaşmalarını ise ITV ve 5 Live kanalları naklen yayınlayacak.