Çatı katını temizlerken zengin oldu! Çatı katını temizlerken bir sikke bulan ve değersiz olduğunu düşündüğü için sikkeyi çöpe atmaya karar veren kadın, çocuklarının sayesinde fikir değiştirince başına talih kuşu kondu.

Çatı katını temizlerken bir sikke bulan ve değersiz olduğunu düşündüğü için sikkeyi çöpe atmaya karar veren kadın, çocuklarının sayesinde fikir değiştirince başına talih kuşu kondu.

69 yaşındaki İngiltereli kadın, incelenmesi için gönderince sikkenin 1644’te sadece 100 adet basıldığı ortaya çıktı. Uzmanlar, sikkenin değerinin yaklaşık 100 bin sterlin ettiği görüşünde.

İngiltere’deki Hull şehrinde yaşayan 69 yaşındaki kadn, çatı katını temizlerken dedesinden kendisine miras kalan bir ayakkabı kutusunu buldu. İsmi açıklanmayan kadın, ayakkabı kutusunu oldukça eski olduğu için çöpe atmaya karar verdi. Kutunun içinden çıkan eski eşyaların değersiz olmadığını düşünen çocukları ise annelerini çöpe atmaması için ikna etti. Çıkanları kutuya koyan yaşlı kadın, eşyaların değerlendirilmesi için bir uzmana gönderdi.

Uzmanlarsa, inceledikleri sikke ile ilgili şunları söyledi; ‘1 ayda tonlarca madeni para alıyoruz. Bunların çoğu metalle aynı değerde. Fakat bu sikkeye baktığınız anda farklı olduğunu hemen anlıyorsunuz.’

Kutudan çıkan diğer eşyalar 150 sterlin değerindeydi. Madeni para incelendiğindeyse onu gören kişi neredeyse sandalyesinden düşüyordu. Bu madeni paradan sadece 100 tane var ve o kişilerden biri de 69 yaşındaki ismi açıklanmayan kişi. En iyi karın elde edilmesi için sikkenin açık artırma yoluyla satılması gerekir. Bu sayede makul bir fiyat çıkacağını düşünüyorum.’ (MYNET.COM)