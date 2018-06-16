29. Day-Mer Kültür Sanat Festivali coşkulu başladı LONDRA'DA faaliyet yürüten Day-Mer, 29. Kültür ve Sanat Festivalini coşkulu bir resepsiyonla açtı.

LONDRA’DA faaliyet yürüten Day-Mer, 29. Kültür ve Sanat Festivalini coşkulu bir resepsiyonla açtı.

Londra’da 1989 yılından bu yana faaliyet yürüten Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi (Day-Mer), 29. Kültür ve Sanat Festivalini coşkulu bir resepsiyonla açtı. Kuzey Londra’daki, Londra Toplum Merkezi’nde yapılan açılışa çok sayıda sendikacı, kitle örgütü yöneticisi, siyasi parti temsilcisi ve Day-Mer üyeleri katıldı.

Toplam 10 ayrı etkinlikten oluşan festival, 1 Temmuz’da yapılacak Park Şenliği ile sona erecek. Bu yıl yine binlerce kişinin katılması beklenen festival, Kuzey Londra’da yapılan en uzun festival özelliği taşıyor.

‘UMUDUMUZU BÜYÜTELİM’

Ortak mücadele vurgusu yapılan resepsiyonda, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde de İngiltere’deki emekçilerin sandığa gideren HDP ve Demirtaş’a oy verilmesi çağrısı yapıldı.

Day-Mer Gençlik Komisyonu tarafından renkli bir dizaynla hazırlanan Londra Toplum Merkezi’ndeki açılışta konuşan Day-Mer Başkanı Aslı Gül, tüm demokrasi güçlerinin yerli ve göçmen emekçilerin ortak mücadelesinin dünden daha fazla önem kazandığını belirtti. Day-Mer Başkanı Gül, “Festivalimiz hem Türk, Kürt kökenli gençlerin, kadınların, çocukların, emekçilerin ihtiyaçlarını gözeten ve yerli emekçilerin, onların temsilcileri olan mücadeleci sendikaların, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşmektedir” diyerek, “Festivalimiz yerli ve göçmen emekçilerin ortak birlikteliğinin, kültür ve sanatın toplumlar arasında birleştirici rolünün, 29 senedir emekle, azimle sürdürülen bu mücadelenin, tüm saldırı, baskı ve sömürü politikalarına karşı dayanışma ve paylaşımın, kısacası her daim umudun festivalidir. Bu umudu büyütmek bizlerin ellerinde. Bu umudu büyütmek için tüm emekçi kardeşlerimizi, çocuk, genç ve kadınlarımızı festival etkinliklerine katılmaya, Day-Mer’de örgütlenmeye davet ediyoruz” çağrısında bulundu.

FOTOĞRAF SERGİSİNE BÜYÜK İLGİ

Resepsiyonla birlikte açılışı yapılan fotoğraf sergisine büyük ilgi gösterildi. 1 Temmuz’a kadar açık kalacak sergi, Day-Mer bünyesinde çalışmalarını yürüten Londra Alternatif Fotoğraf Topluluğu (LAPS) tarafından gerçekleştirildi.

Yaklaşık 30 amatör fotoğrafçının katılımı ile gerçekleştirilen sergide, Londra’nın “görünmeyen” yüzünün de açığa vurulması hedeflenmiş. “Şehrin Anlatılmayan Hikayesi” adı altında yapılan sergide, çok sayıda fotoğrafın, ihtişamlı şehir görüntülerinin yanı sıra, evsizliğin, çevre ve hayvan haklarına yönelik tahribat ve kentsel dönüşümün izlerinin fotoğraf karelerine yansıması dikkat çekiyor.

LAPS tarafından organize edilen “Eleştirel Fotoğraflar” atölyesi de festival proğramında yer alacak. Fotoğrafçı Ufuk Kıray’ın katılı ile gerçekleştirilecek atölye, 29 Haziran’da saat 15.00’da Londra Toplum Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

FESTİVAL PROGRAMI

kez gerçekleştirilen Day-Mer Kültür Sanat Festivali yoğun programı ile dikkat çekiyor. Tamamen Day-Mer üyelerinin gönüllü çalışmalarıyla gerçekleştirilen festivale, 10 Haziran’da yapılacak Aile Şenliği ile devam etti.

16 Haziran’da, Grenfell binasında çıkan yangının yıl dönümü nedeniyle yapılacak “Grenfell İçin Adalet” sessiz yürüyüşüne katılacak. Yine 16 Haziran’da Londra Toplum Merkezi’nde gerçekleştirilecek Gençlik Şenliği’nin yanı sıra, 21 ve 22 Haziran’daki Halk Sineması, 23 Haziran’daki bir dizi konferansla festival devam edecek.

Devrim Evin’in oynadığı tek kişilik “Çıkış Yolu Yok” adlı oyun, 24 Haziran’da saat 15.00’da Millfield Tiyatrosu’nda sahnelenirken, 29 Haziran’da Fotoğraf Atölyesi ile festival programına devam edilecek.

Her yıl olduğu gibi Day-Mer Kültür Sanat Festivali, Clissold Park’taki açık hava şenliği ile sona erecek. 1 Temmuz’da gerçekleştirilecek şenliğe, Mikail Aslan, Hakan Vreskala, She’Koyokh Klezmer & Balkan Ensemble, Colomboloco müzik gruplarının yanı sıra, çeşitli halk dansları katılacak. Bu yıl da Park Şenliği’ne binlerce kişinin katılması bekleniyor.