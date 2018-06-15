Süleymaniye İftarında hoşgörü teması

İNGİLTERE Türk İslam Kültür Merkezi Vakfı, Süleymaniye Cami’nde geçen hafta bir iftar yemeği verdi.

İftara, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, Başkonsolos Çınar Ergin, KKTC Londra Temsilcisi Zehra Başaran, Konsolos Ülkü Alemdar, Hackney Belediye Başkanı Philip Glanville, Hackney Belediye Meclis Üyesi Mete Çoban’ın yanı sıra yabancı ülkelerin temsilcileri, sivil toplum kurumlarının temsilcileri, farklı din ve etnik gruplarının temsilcileri ve halk katıldı.

Kur’an-ı Kerim okunan iftar programında Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ve Hackney Belediye Başkanı Philip Glanville birer konuşma yaptı.

Yapılan konuşmalarda, toplumsal barış, huzur, birliktelik ve hoşgörü vurgusu yapıldı.