Rusya topa tuttu: 5-0

Dünya Futbol Şampiyonası’nın açılış maçında ev sahibi Rusya, Suudi Arabistan’ı farklı yendi.

A grubuna dahil başkent Moskova’daki Luzhniki Stadı’nda 78 bin futbolseverin izlediği karşılaşmanın ilk yarısı sıkıcı geçti. Hazırlık maçlarında göz doldurmayan Rusya, özellikle son 45 dakikadaki etkili futboluyla rakibi önünde üst üste goller buldu.

Daha 12. dakikada Gazinskiy Rusya adına ilk golü attı. Oyuna 24. dakikada giren Cheryshev 43’te ilk yarının skorunu 2-0 olarak belirledi. 71’de Dzyuba kafayla takımına üçüncü golü kazandırdı. Rusya temposunu arttırırken, uzatma dakikalarında iki gol buldu. 90+1’de Cheryshev bir kez daha ağları havalandırırken, 90+4’te ise Golovin frikik atışından plase bir vuruşla skoru 5-0 yaptı.

BUGÜNKÜ MAÇLAR

Kupaya bugün A ve B grubunda oynanacak üç maçla devam olunacak. A Grubunda Yakaterinburg’ta saat 13.00’de Mısır ile Uruguay karşı karşıya gelecek.

B grubunda saat 16.00’da St. Petersburg’ta Fas ile İran oynayacak. Aynı gruptaki Portekiz-İspanya karşılaşmasının başlama saati ise 19.00.

İlk maçı BBC TV, 5 Live, ikinciyi ITV, 5 Live, son karşılaşmayı da BBC TV, 5 Live kanalları naklen verecek.