Rengarenk açılış

Futbolun en büyük uluslararası organizasyonu FIFA Dünya Kupası Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Luzhniki Stadı’nda gerçekleştirilen açılış töreninde ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams konser verdi. Heyecanla beklenen Dünya Kupası dün Moskova’daki Lujniki Stadyumu’nda ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasında oynanan maçla başladı. Karşılaşma öncesi Moskova sokakları adeta karnaval yerine döndü. Dünya Kupası’na katılan ülkelerin taraftarları birbirinden renkli görüntüler oluşturarak dikkat çektiler.

FIFA 2018 DÜNYA KUPASI AÇILIŞ TÖRENİ

Moskovada düzenlenen törende FIFA Başkanı Gianni Infantino izleyicileri Rusça, İngilizce ve Arapça selamladı. 4 yıldır heyecanla beklenen dev turnuva resmen başladı. Rusya’nın başkenti Moskova’nın Lujniki Stadyumu’nda açılış töreni düzenlendi. Müzik bölümünden sonra resmi konuşmalar yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin herkesi selamlayarak futbol taraftarlarının bayramını kutladı. Putin, “Uluslararası arenadaki futbol ailesinin bayramını kutluyorum. Burdan, televizyondan ve sosyal medyadan izleyen tüm futbolseveri kutluyorum” dedi.

Daha sonra FIFA Başkanı Gianni Infantino izleyicileri önce Rusça sonra İngilizce daha sonra da Arapça selamladı. Infantino Rusya’daki iyi organizasyon için ev sahibine teşekkür etti.

(FANATİK.COM)