Ankara Anlaşmasında sıcak gelişme! Süresiz oturum vizesi şartları açıklandı

Binlerce Türk vatandaşını yakından ilgilendiren Ankara Anlaşmasında süresiz oturum izini hakkında İçişleri Bakanlığı kararını verdi.

Daha önce 4 yıl boyunca Birleşik Krallık’ta Ankara Anlaşması ile yaşayan Türk vatandaşlarının süresiz oturum hakları yasa değişimi yapılacağı gerekçesiyle geçtiğimiz aylarda askıya alınmıştı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı binlerce kişinin merakla beklediği Ankara Anlaşması ve diğer vize türleri hakkındaki değişikleri kendi internet sitesinden yayımladı.

15 Haziran 2018 tarihli yazılı açıklamada Ankara Anlaşmalı çalışanlar, iş insanları ve vize sahiplerinin ailelerini ilgilendiren bilgiler altı paragraf ve bentlerden oluşuyor.

Açıklamanın ilk paragrafında Ankara Anlaşması’nın (The European Communities Association Agreement, ECAA) tarihi ve Birleşik Krallık’ta yürürlüğe girme zamanı hakkında bilgiler yer alıyor.

İkinci maddede ise 16 Mart 2018 tarihinde durdurulan süresiz oturum başvuruları hakkında Üst Mahkeme’nin (The Upper Tribunal) Mart 2017 tarihindeki kararı ve bu kararın Avrupa Birliği Adalet Divanı (The Court of Justice of the European Union, CJEU) tarafından onandığı belirtiliyor.

Açıklamanın üçüncü paragrafında İngiliz Hükümetinin, süresiz oturum almak isteyen Ankara Anlaşmalılar ve aileleri için bir yol haritası çizerek yeni kategori açtığı belirtiliyor. Bu paragrafta ana başvuru sahipleri için uygunluk kriterleri şu bentlerle açıklanıyor:

Diğer vize türlerinde olduğu gibi 5 yıl boyunca yasal olarak Birleşik Krallık’ta yaşamak İngilizce dil bilgisi ve Birleşik Krallık’ta yaşam bilgisi hakkında yeterli olmak Genel gerekçeler çerçevesinde ret almış olmamak Diğer vize türlerinde olduğu gibi başvuru ücreti ödemek

Açıklamanın üçüncü paragrafında yer alan dördüncü bentteki başvuru ücreti hakkında henüz resmi bir açıklama olmamasına rağmen yine bakanlık tarafından 16 Mart 2018 tarihinde yayımlanan ECAA İş Rehberliği (ECAA Business Guidance 7.0) adlı resmi belgede başvuruların ücretsiz olduğu belirtiliyor.

Açıklamanın dördüncü, beşinci ve altıncı paragraflar ise başvuru sahiplerinin eşlerini, çocuklarını, medeni eşlerini (civil partners) ve evli olmadıkları eşlerini (unmarried partners) ilgilendiriyor.

Dördüncü paragrafta söz konusu kişilerin de yeni düzenlemeye göre en az 5 yıl boyunca Birleşik Krallık’ta ikamet etmeleri ve diğer uygunluk kriterlerini karşılamaları gerektiği belirtiliyor.

Beşinci paragrafta ise bu kişilerin 5 yıl boyunca Birleşik Krallık’ta yaşama koşulunu yerine getirebilmeleri için 3 yıllık yeni bir vize kategorisi sunulduğu, bu vize ile başvuru sahibinin en kısa sürede süresiz oturumunu almasının sağlanacağı ifade ediliyor.

Altıncı paragrafta ise bu vize türünün sadece belirli kişilere verileceği belirtildi.

Haber: Egemen Arkut

Kaynak: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/716679/140618_v3_CCS207_CCS0618810832-2_HC1154_Statement_of_Changes_in_Immigration_Rules_Print.pdf

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/691087/Turkish-ECAA-business-guidance-v7.0EXT.PDF

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/716674/CCS207_CCS0618810832-1_HC1154_Web_Accessible.pdf