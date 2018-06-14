Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy kullanma YURT dışında yaşayan seçmenler, 24 Haziran'daki milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimleri için 7 Haziran’dan itibaren oy vermeye başladı.

YURT dışında yaşayan seçmenler, 24 Haziran’daki milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimleri için 7 Haziran’dan itibaren oy vermeye başladı.

Yurt dışındaki seçmen sayısı ilk kez 3 milyonu geçmiş durumda. Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) yapılan açıklamaya göre, yurt dışında kayıtlı seçmenler, 7-19 Haziran tarihleri arasında temsilciliklerde kurulacak sandıklarda ya da 7-24 Haziran tarihleri arasında gümrük kapılarında oy kullanabilecek.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı herhangi bir kişi dilediği temsilcilikte ya da gümrük kapısında oy kullanma hakkına sahip.

Gümrük kapılarında 7 Haziran Perşembe yerel saatle 08.00’de oy verme işlemleri başladı. Sandıkların kapanması ise 24 Haziran Pazar yerel saatle 17.00’de gerçekleşecek.

Gümrük kapılarına ek olarak 60 ülke ve 123 temsilcilikte de sandık kurulacak.