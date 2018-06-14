Şampiyonda yönetim değişikliği Geçen sezon hem Birinci Küme’de, hem de Federasyon Kupası’da başarılı olarak çifte şampiyonluk kazanan Dumlupınar Yeni Malatyaspor yönetiminde değişiklikler olacak.

Geçen sezon hem Birinci Küme’de, hem de Federasyon Kupası’da başarılı olarak çifte şampiyonluk kazanan Dumlupınar Yeni Malatyaspor yönetiminde değişiklikler olacak.

Şampiyon takımda başkanlık için Rüstem İyikal’ın adı geçerken, Ozan Beliger’in bu sezon yönetimde yer almayacağı sızan bilgiler arasında. Bu arada geçen sezon hem yönetimde yer alan, hem de menajerlik yapan Ali Perçin’in de Federasyon yönetimine Asbaşkan olarak adaylığını koyacağı öğrenildi.