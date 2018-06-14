Şampiyonda yönetim değişikliği

Geçen sezon hem Birinci Küme’de, hem de Federasyon Kupası’da başarılı  olarak çifte şampiyonluk kazanan Dumlupınar Yeni Malatyaspor yönetiminde değişiklikler olacak.

11 saat önce
0 205 Bir dakikadan az

 

Rüstem İyikal için başkanlık iddiası.

Geçen sezon hem Birinci Küme’de, hem de Federasyon Kupası’da başarılı  olarak çifte şampiyonluk kazanan Dumlupınar Yeni Malatyaspor yönetiminde değişiklikler olacak.

Şampiyon takımda başkanlık için Rüstem İyikal’ın adı geçerken, Ozan Beliger’in bu sezon yönetimde yer almayacağı sızan bilgiler arasında. Bu arada geçen sezon hem yönetimde yer alan, hem de menajerlik yapan Ali Perçin’in de Federasyon yönetimine Asbaşkan olarak adaylığını koyacağı öğrenildi.

 

 

 

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

1 gün önce
75

Başkanlık için Çelebi de aday

2 gün önce
92

Tükürükten prostat kanseri tespitinde denemelere başlandı

2 gün önce
89

Kıbrıs Festivali’ne şampiyonlar da katıldı

1 hafta önce
347

Gazi O35, kupayı da kazandı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin