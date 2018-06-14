Londra için Bayram Namazı saatleri

MANEVİYAT dolu Ramazan Ayı’nın son günündeyiz, bugün arefe yarın (15 Haziran Cuma) Ramazan Bayramının birinci günü.

Yüz milyonlarca Müslüman’ın birlik, huzur ve maneviyat içinde geçirdiği bir Ramazan Ayı’nın daha sonuna geldik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da pek çok iftar ve sahur davetinde bir ayara gelen Müslümanlar aynı sofralarda rızklarını paylaştı. Türkçe konuşan toplumlar içinde yapılan etkinlikler sadece Müslümanları değil, farklı din ve kültürlere sahip toplum üyelerini de hoşgörü ve barış atmosferinde bir araya getirdi.

Dolu dolu geçen Ramazan Ayı, yarın (Cuma) sabah kılınacak bayram namazları ile son bulacak.

NAMAZ SAATLERİ

Türkçe konuşan toplumların yoğun olarak gittiği camilerin namaz saatleri de belli oldu. Yarın Sabah Namazından sonra başlayacak Bayram Namazlarının camilere göre saatleri şöyle:

Aziziye Cami: 05.45 – 07.00 – 08.00

Hornsey Diyanet Cami: 06.00

Mevlana Rumi Cami: 05.30 – 06.30 – 08.00

New Peckham Cami: 07.00 – 09.00

Shacklewell Lane – Ramadan Cami: 06.30

Sheikh Nazim Cami: 07.00

Süleymaniye Cami: 06.00 – 07.30

Valide Sultan Cami: 06.00 – 07.15