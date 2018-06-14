İkinci el çanta açık artırmada 217 bin dolara satıldı

Londra'daki ünlü Christie's müzayede evinde ikinci el Hermes çanta 217 bin dolara satıldı.

13 saat önce
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Londra’daki ünlü Christie’s müzayede evinde ikinci el Hermes çanta 217 bin dolara satıldı. Avrupa’da daha önce müzayedede bir çanta için böylesi bir ücret ödenmemişti.

2008 yılında üretilen Hermes marka Himalaya Birkin model çantanın kilidi 18 ayar beyaz altın ve pırlanta. İkinci el çanta mevcut liste fiyatı 133-199 bin doları aşıyor.

2017’de Hong Kong’da yapılan bir müzayedede yine Hermes Birkin çantası 380 bin dolara alıcı bulmuştu. Bu bir çanta için ödenen en yüksek fiyat.

Christie’s açıklamasında “Tartışmasız bu dünyadaki en değerli çanta” dedi.

Çanta ilk kez Avrupa’daki bir müzayedede satışa sunuldu.

10 yaşındaki nil timsahından yapılan ikinci el çantanın görünürde herhangi bir defosu yok.

30 santimetre genişliğindeki çanta orijinal Birkin modelinden daha küçük.

Himalaya ismi ise Himalaya dağlarının karlı tepelerini andıran renginden geliyor.

Aynı çantanın mavi renk 2006 modeli aynı açık artırmada 133 bin dolara satıldı.

Kim Kardashian, Victoria Beckham ve Celine Dion gibi ünlüler nadir Himalaya modeline sahip. Pek çok ünlü isim Birkin modeline koleksiyonlarında yer veriyor. (PUSULA.COM)

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