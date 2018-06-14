Genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandığa TÜRKİYE’DE 24 Haziran’da yapılacak erken genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi, toplam seçmen sayısının 90 bini aştığı, Birleşik Krallık’ta bu hafta sonu başlıyor.

TÜRKİYE’DE 24 Haziran’da yapılacak erken genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi, toplam seçmen sayısının 90 bini aştığı, Birleşik Krallık’ta bu hafta sonu başlıyor.

İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler’deki Türk seçmenler erken genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 16 Haziran Cumartesi gününden itibaren 4 gün boyunca oy kullanabilecekler.

Oy kullanma işlemleri Londra’da Kensington Olympia Sergi Salonu’nda ve İskoçya’nın başkenti Edinburgh Başkonsolosluğu çalışma ofisinde 16-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Vatandaşlar yerel saatle sabah 9 ve akşam 21 saatleri arasında oy kullanabilecek.

İKİNCİ TUR BİLGİSİ

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda kazanan belirlenemezse ikinci tur seçimleri yapılacak. Yine aynı adreste gerçekleşecek seçimler için 30 Haziran – 3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

TAŞIMA SEFERBERLİĞİ

Batı Londra’da yer alan oy kullanma merkezinin Türkçe konuşan toplumun yoğun yaşadığı Kuzey Londra’ya uzak olması nedeniyle sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcilikleri tarafından ulaşım servisi sağlanacak.

KATILIM YOĞUN OLACAK

Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin hem de Cumhurbaşkanı’nın belirleneceği seçimlerde katılım yoğun olacak. Hafta sonu başlayacak oy kullanma işlemleri hafta başında da devam edecek.