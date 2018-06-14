Dünya Kupası 2018 bugün start alıyor

Dünya Kupası 32 takımın katlımıyla bugün Rusya’da başlıyor.

5 saat önce
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Dünya Kupası 32 takımın katlımıyla bugün Rusya’da başlıyor.

Kupanın ilk maçında A grubunda saat 16.00’da evsahibi Rusya ile Suudi Arabistan karşı karşıya gelecek. Maç Luzhniki Stadı’nda olacak. Karşılaşmayı ITV ve 5 Live kanalları naklen yayınlayacak.

8 gruptaki ilk etap maçları sonunda ilk ikiyi paylaşan toplam 16 takım ikinci tura kalacak. Kupa eleme turlarıyla devam edecek. Final maçı ise  açılışın da olacağı 15 Temmuz’da Moskova’daki 81 bin kişi kapasiteli Luzhniki Stadı’nda yapılacak.

64 MAÇ NAKLEN VERİLECEK

Kupada oynanacak 64 maçın tamamı BBC TV, ITV ve 5 Live kanalları tarafından naklen yayınlanacak.

Öte yandan E grubunda yer alan İngiltere, ilk maçını 18 Haziran Pazartesi günü Tunus’la oynayacak. Volgograd’daki karşılaşma saat 19.00’dan itibaren BBC TV ve 5 Live kanalları tarafından naklen verilecek. İngiltere’nin grubundaki diğer rakipleri Belçika ve Panama.

TÜRKİYE YOK, CÜNEYT ÇAKIR VAR

Türk Milli Takımı’nın katılamadığı Dünya Kupası 2018’de Cüneyt Çakır, hakemliğimizi temsil edecek. Çakır’ın ilk maçı A grubun dahil İran-Suudi Arabistan arasında oynanacak.

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