Dem-Der 40 gençle ELE Ligde

Geçen sezon İkinci Küme takımlarından Doğan TB’de başarılı bir grafik çizen menajer Deniz Koca, yeni sezonda kurduğu Dem-Der takımıyla yeni gençleri futbola kazandırmak istiyor.

6 saat önce
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Geçen sezon İkinci Küme takımlarından Doğan TB’de başarılı bir grafik çizen menajer Deniz Koca, yeni sezonda kurduğu Dem-Der takımıyla yeni gençleri futbola kazandırmak istiyor.

U17 ve U14 takımlarında 40 kadar futbolcusu bulunan Deniz Koca, gelecek sezon East London &Essex Junior Football League (ELE)’de mücadele edeceklerini söyledi.

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