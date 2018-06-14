Dem-Der 40 gençle ELE Ligde
Geçen sezon İkinci Küme takımlarından Doğan TB’de başarılı bir grafik çizen menajer Deniz Koca, yeni sezonda kurduğu Dem-Der takımıyla yeni gençleri futbola kazandırmak istiyor.
Geçen sezon İkinci Küme takımlarından Doğan TB’de başarılı bir grafik çizen menajer Deniz Koca, yeni sezonda kurduğu Dem-Der takımıyla yeni gençleri futbola kazandırmak istiyor.
U17 ve U14 takımlarında 40 kadar futbolcusu bulunan Deniz Koca, gelecek sezon East London &Essex Junior Football League (ELE)’de mücadele edeceklerini söyledi.