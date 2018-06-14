RAMAZAN Bayramının üçüncü gününde gerçekleşecek 2. Kıbrıs Türk Kültür Festivali bayram tadında olacak.

Kıbrıs Türk toplumunu bir araya getirmek için Kıbrıs Türkünün adadan göçünün 100. yılında yapılan Kıbrıs Türk Kültür Festivalinin bu yıl ikincisi gerçekleşiyor. Geçen yıl farklı etkinliklerle hatırlanan Kıbrıs Türkünün göç hikayeleri ile başlatılan Kıbrıs Türk Kültür Festivaline yaklaşık 20 bin kişi katılmıştı. Adeta bir hasrete son verircesine festival alanına akın eden Kıbrıs Türk toplumu bir nebze de olsun gurbet ellerde vatanlarından bir parça bulmuşlardı.

Bu yıl Ramazan Bayramının son gününe denk gelen festivale ilginin geçen yıl olduğu gibi yoğun olması bekleniyor. Geçen yıl edinen tecrübelerle yola çıkan festival komitesi bayram tadında bir festival için herkesi festivale katılmaya davet ediyor.

ON BİNLER ENFIELD’DE BULUŞACAK

Geçen yıl festival alanını doldurup taşan Kıbrıslılar için bu yıl daha büyük bir festival alanı kiralandı. Donkey Lane’de yer alan Enfield Playing Fields’da gerçekleşecek festival için 2 bin araçlık otopark da tahsis edilmiş durumda.

Ön binlerce insanı bir ayara getirecek festival için yoğun bir tempoyla çalışan İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyine 26 üye derneğinin yanı sıra Türk Dili Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu ve İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası destek veriyor.

PAZAR GÜNÜ FESTİVAL GÜNÜ

17 Haziran Pazar günü saat 11.00 ile 20.00 arasında Enfield Playing Fields, Donkey Lane, Enfield EN1 3PL adresinde gerçekleşecek. Hava tahminlerine göre güneşli bir Londra havasının yaşanacağı günde aileniz ve sevdiklerinizle güzel bir gün geçirmek için siz de 2. Kıbrıs Türk Kültür Festivaline gidebilirsiniz.