Tuba Ünsal açıkladı: Boşandık!

TUBA Ünsal 2013 yılında evlendiği Mirgün Cabas'la boşandıklarını açıkladı.

6 saat önce
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TUBA Ünsal 2013 yılında evlendiği Mirgün Cabas’la boşandıklarını açıkladı. Tuba Ünsal, eşi Mirgün Cabas’tan boşandığını açıkladı. Paylaştığı fotoğrafın altına şöyle yazdı: “Birbirimizi sonsuza kadar sevmeye devam edeceğiz. Aile olarak kalmaktan da asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün itibarıyla hayatımızın yeni bir dönemine adım attık ve boşandık.”
2013 yılında evlenen çiftin Civan Mert adında bir çocukları var. Mirgüs Cabas geçtiğimiz hafta sonu oğlu Civan Mert’le Bebek parkında görüntülenmişti. Cabas, “Tuba Hanımla evleri ayırdığınız doğru mu?” sorusuna “Biz böyle mutluyuz” cevabını vermişti.

 

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