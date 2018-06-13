Aşırı sağcı, milletvekilini öldürmek istemiş İngiltere'de aşırı sağcı Jack Renshaw, ana muhalefetteki İşçi Partisinin kadın milletvekili Rosie Cooper'ı öldürmek için terör eylemi hazırlığında bulunduğunu itiraf etti.

İngiltere‘de aşırı sağcı Jack Renshaw, ana muhalefetteki İşçi Partisinin kadın milletvekili Rosie Cooper’ı öldürmek için terör eylemi hazırlığında bulunduğunu itiraf etti.

Londra‘daki Old Bailey Ağır Ceza Mahkemesinde bugün hakim karşısına çıkan 23 yaşındaki Renshaw ayrıca Victoria Henderson adlı polis memurunu da öldürmek üzere tehdit ettiğini kabul etti.

Mahkemede, “Ulusal Eylem” (National Action) adlı aşırı sağcı örgütün üyesi Renshaw’un, cinayetleri örgüt adına işlemek üzere hazırlık yaptığı bildirildi.

Savcı Duncan Atkinson, Renshaw’un 50 santimetre uzunluğunda bir bıçak satın alarak, “siyasi ve ırkçı motivasyonla cinayete teşebbüs ettiğini” kaydetti.

Renshaw’un üyesi olduğu “Ulusal Eylem” (National Action), İngiltere’de önceki yıl terör listesine alınmıştı.

Örgüte yönelik geçen yıl yapılan operasyonlarda, aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı bazı kişiler gözaltına alınmıştı. Örgüt üyelerinin “terör eylemine hazırlık ve terör eylemini tahrik” suçlamasıyla yargılanmasına devam ediliyor.

Ulusal Eylem’in ayrıca 2016 yılında uğradığı saldırıda hayatını kaybeden İşçi Partili kadın milletvekili Jo Cox’un katili Thomas Mair ile bağlantılı olduğu tespit edilmişti.

Ömür boyu hapse mahkum edilen Mair, ilk duruşmada adını soran hakime “Hainlere ölüm, Britanya‘ya özgürlük” sözleriyle yanıt vermişti. Bu sözler, “Ulusal Eylem” örgütünün sloganları arasında yer alıyor. (HABERLER.COM)