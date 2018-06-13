Adalet Bakanlığına bağlı milletvekili istifa etti

İngiltere Adalet Bakanlığına bağlı milletvekillerinden Phillip Lee, İngiltere’nin Brexit sürecine ilişkin önemli bir müzakerenin yapılacağı parlamento öncesi istifa etti.

İngiltere Adalet Bakanlığına bağlı milletvekillerinden Phillip Lee, İngiltere’nin Avrupa Birliği‘nden ayrılma (Brexit) süreci ile ilgili önemli bir müzakere öncesi istifa etti. Muhafazakar milletvekili Philip Lee, istifa ettiğini açıkladıktan sonra Brexit ile ilgili politikaya karşı konuşabileceğini söyledi. Lee, izlenen yolla yeterli değişimi getirmenin neredeyse imkansız olduğunu söyledi. Hükümetin Brexit hakkında seçtiği rotanın ülke için kötü olacağını ve seçmenleri için kötü etki oluşturduğunu belirten Lee, hükümetin İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış şartlarını yumuşatmayı amaçlayan değişimlere karşı direndiğini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, parlamentoda, Brexit anlaşması üzerinde daha fazla söz hakkı isteyen milletvekilleriyle görüşecek. May, alt meclisin hem kendi otoritesine hem de Avrupa Birliğinden çıkış planlarına olan desteğini ele alacak. (HABERLER.COM)