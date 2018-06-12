Kıbrıs Festivali’ne şampiyonlar da katıldı Kuzey Londra’daki Le Valley Athletic Centre’da düzenlenen Kıbrıs Kültür ve Sanat Festivali’ne Londra Türk Ligi takımları da katıldı.

Kuzey Londra’daki Le Valley Athletic Centre’da düzenlenen Kıbrıs Kültür ve Sanat Festivali’ne Londra Türk Ligi takımları da katıldı.

Geçtiğimiz Pazar günü yapılan ve organizatörleri arasında Türk Toplumu Futbol Federasyonu’nun da olduğu festivale katılım yoğundu. Çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği festivalde 2017-18 sezonunda Türk Ligi Birinci Küme ve Federsayon Kupas’nı kazanan Dumlupınar Yeni Malatyaspor ile İkinci Küme’de şampiyon oan Amedspor’a kupaları verilerek yeniden onurlandırıldı.