Kıbrıs Festivali’ne şampiyonlar da katıldı

Kuzey Londra’daki Le Valley Athletic Centre’da düzenlenen Kıbrıs Kültür ve Sanat Festivali’ne Londra Türk Ligi takımları da katıldı.

16 saat önce
0 58 Bir dakikadan az
Dumlupınar Yeni Malatyaspor ve Amedspor’lu futbolcular sahnede.

Kuzey Londra’daki Le Valley Athletic Centre’da düzenlenen Kıbrıs Kültür ve Sanat Festivali’ne Londra Türk Ligi takımları da katıldı.

Geçtiğimiz Pazar günü yapılan ve organizatörleri arasında Türk Toplumu Futbol Federasyonu’nun da olduğu festivale katılım yoğundu. Çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği festivalde 2017-18 sezonunda Türk Ligi Birinci Küme ve Federsayon Kupas’nı kazanan Dumlupınar Yeni Malatyaspor ile İkinci Küme’de şampiyon oan Amedspor’a kupaları verilerek yeniden onurlandırıldı.

 

 

 

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

1 gün önce
75

Ursula Corbero, Cannes Film Festivali’ne imza attı!

2 gün önce
361

Mathew Kidd Kıbrıs sorununa ilişkin görüşlerini aktardı

3 gün önce
584

Uluslararası çocuk pornosu çeteleri Kıbrıs’ta!

4 gün önce
307

MAKYA Çalıştayı hakkında açıklama

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin