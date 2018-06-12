Birmingham’da gözaltına alınan Mesut’un şüpheli ölümü

İngiliz polisinin gözaltına alma işlemi sırasında zor kullandığı Mesut Olgun, yaralı halde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak bir süre sonra ‘intihara kalkıştı’ denilen Olgun, koma halinde cezaevinden hastaneye götürüldü.

Hürriyet’in haberine göre dil öğrenmek için 10 yıl önce Londra’ya gelen Mesut Olgun (30), vizesi sona erince Bristol kentinde yaşayan dayıları Cemil ve Ayhan Doğan’ın yanına yerleşti. Dayılarının Türkiye’ye dönmesi için ikna etmeye çalıştıkları Olgun, Bristol’den ayrılıp çalışmak için geçen hafta salı günü Birmingham’a gitti. İddiaya göre buradaki iş yeri sahibinin de Türkiye’ye dönmesini tavsiye ettiği Mesut Olgun öfkeye kapılınca çevredeki iş yerlerinin camları kırdı. Çevredekilerin şikayeti üzerine olay yerine gelen polise de direnen Olgun, zor kullanılarak gözaltına alındı.

Polisin yaralı halde mahkemeye çıkardığı Olgun, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak kısa süre sonra ‘kendisine zarar verdiği’ ve ‘intihara teşebbüs ettiği’ öne sürülen Olgun, ağır yaralı olarak Alexandra Hospital’a kaldırıldı. Yakınları, yaşam ünitesine bağlanan Mesut Olgun’dan umudunu kesen doktorların, fişinin çekilmesi teklifinde bulundukların söyledi.

AİLE POLİSE İNANMIYOR

Türkiye’ye tatile giden Mesut Olgun’un dayısı Ayhan Doğan, yeğeninin başına gelenleri duyunca acilen Londra’ya döndü. İntihar girişimine inanmadıklarını belirten Doğan, Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı:

“Gözetim altında olduğu halde bir insan nasıl intihara teşebbüs edebilir. İntihar eden bir insanın baş ve boyun bölgelerinde büyük dikişli yaralar nasıl oluşabilir? Yeğenim bu yaraları olay yerinde aldıysa, neden hastaneye değil de, polis istasyonuna getirilip nezarethaneye atıldı? Daha birçok sorumuz var. Hastane yetkilileri, yaşam ünitesinin fişinin çekilmesi için bizleri iknaya çalışıyor. Direniyoruz. Yaşadıklarımızı Türkiye’nin Londra Başkonsolosluğu’na da ilettik. Yasal yollardan hakkımızı arayacağız. Şu an bekliyoruz.”