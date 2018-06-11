Ursula Corbero, Cannes Film Festivali’ne imza attı!

La Casa de Papel dizisinde “Tokyo” karakterine hayat veren Usula Corbero, fenomen dizideki rolüyle dünya çapında üne kavuşturdu. 71. Cannes Film Festivali’nde boy gösteren Corbero, festivalde sade elbisesiyle büyüledi.

İspanyol yapımı polisiye dizisi “La Casa de Papel” de “Tokyo” karakterini canlandırdıktan sonra dünya çapında şöhrete kavuşan aktris Ursula Corbero, 71. Cannes Film Festivali’ne katıldı. Corbero, Fransa’da düzenlenen Cannes Film Festivali için siyah, sade ve sırt dekolteli bir elbise tercih etti. 28 yaşındaki aktris, 71. Cannes Film Festivali’ne ilk kez davet edildi. Ursula Corbero, “Everybody Knows” adlı filmin prömiyerine katıldı. Siyah, püskül detaylı ve ince askılı bir elbise ile zarafetini ortaya çıkaran Corbero’nun küt saçlarını da kısa kestirmesi de dikkatleri çekti. La Casa de Papel’in Tokyo’su Instagram hesabından Cannes Film Festivali’nde paylaşımlar yaptı.