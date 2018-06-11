KKTC, Dünya ikincisi Londra’da düzenlenen Conifa 2018 Dünya Kupası finalinde Karpatalya ile karşılaşan milli takımımız golsüz berabere biten maçın penaltı atışları sonunda rakibine 3-2 mağlup olarak turnuvada ikinci oldu.

Fotoğraflar: NAFİYA HOROZOĞLU

Londra’da düzenlenen Conifa 2018 Dünya Kupası finalinde Karpatalya ile karşılaşan milli takımımız golsüz berabere biten maçın penaltı atışları sonunda rakibine 3-2 mağlup olarak turnuvada ikinci oldu. Turnuvayı Karpatalya maçıyla açan millilerimiz turnuvanın son maçını yine Karpatalya ile yaptı.

KALABALIK SEYİRCİ TOPLULUĞU

Coşkulu bir seyirci topluluğu önünde oynanan maçta KTFF başkanı Hasan Sertoğlu, Kulüpler Birliği başkanı Kemal Köseoğlu Doğan Türk birliği yöneticileri George Ali, Mehmet Yücel ve teknik direktörü Caner Oshan, MTG başkanı Koral Bozkurt ve MTG teknik direktörü Ali Oraloğlu maçı izleyenler arasındaydı.

Spor dairesinin katkılarıyla BRT maçı canlı yayınlarken Kıbrıs’tan gelen Lefkoşa Halk Dansları ekibi maçtan önce seyircilere bir gösteri sundu.

ÖNEMLİ ANLAR

21. Dakikada orta alandan Fıratın pasıyla buluşan Uğur cezaalanına ortaladı top rakibe takıldı.

31. dakikada defansın arkasına aşırtılan topa hareketlenen tansel biraz ağır kalıncak aleci topa hakim oldu.

71. dakikada sağdan Ünal’ın gönderdiği topu arka direkte unutulan Kenan kontrol edemeyince mutlak bir gol şansını kullanamadık.

79 Ünal sağdan ortaladı Billy’nin kafası üst direkten dışarı gitti.

Normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışlarına geçildi. Karpatalya ilk iki penaltı atışını Gyürki ve Toma’nın ayağından gole çevirdi. Billy ve Yasin takımımız adına ilk iki penaltı atışından yararlanamadı. Üçüncü ve dördüncü penaltı atışlarınıbu kez Karpatalya adına Baks ve Sandor kaçırınca durum eşitlendi. Son penaltı atışlarında Svedjuk atışı gole çevirdi ancak Halil Turan son penaltı atışından yararlanamayınca Karpatalya penaltı atışlarında KKTC Milli takımını 3-2 yenerek şampiyonoldu.

Maç sonunda düzenlenen törende takımlara kupa ve madalyaları Conifa yetkilileri tarafından verildi.

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STAT: Enfield Queen Elizabeth II

HAKEMLER: Mark Clattenburg, Andrew Parody, Denis Perez

KKTC: Hasan Piro, Yasin Kurt, Serhan Önet, Ahmet Sönmez, Çağrı Kıral, Ünal Kaya, Fırat Ersalan, Uğur Gök, Tansel Ekingen, Halil Turan, Billy Mehmet

KARPATALYA: Fejer, Racz, Laszık, Szabo, Molnar, Baks, Sandor, Toma, Gyürki, Svedjuc, Peres

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(YENİDÜZEN.COM)