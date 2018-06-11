“Kıbrıs Rumca küstüm, Türkçe kırıldım” Londra’da sahnelendi İNGİLTERE’DE yaşayan Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk toplumu dostluk ve barış haftasında bir araya geldi.

İNGİLTERE’DE yaşayan Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk toplumu dostluk ve barış haftasında bir araya geldi.

İngiltere Kıbrıslılar Birliği, İngiltere Kıbrıslı Sanatçılar Platformu ve Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği’nin işbirliği ve dayanışması ile 1-5 Haziran 2018 tarihleri arasında Londra’da “Dostluk ve Barış Haftası” gerçekleşti.

Londra’da düzenlenen ‘Dostluk ve Barış Haftası’nda’, Kıbrıslı Türk Yönetmen Yaşar Ersoy’un, Faize Özdemirciler’in şiirlerinden oyunlaştırıp sahnelediği ve oynadığı “Kıbrıs Rumca Küstüm Türkçe Kırıldım” ve Satirigo Tiyatrosu’ndan Mihalis Basardis’in yazdığı “Bir Mendil Toprak” oyunları tiyatrosevenlere sunuldu.

“Kıbrıs Rumca Küstüm Türkçe Kırıldım” oyunu izleyenleri Kıbrıs’ın son 60 yıllık tarihiyle yüzleştirirken barışa hasretin çığlığını haykırdı. Oyun, Kıbrıs’ta ada genelinde ve İstanbul’da izleyici ile buluşup büyük beğeni ve alkış toplamıştı. Kıbrıs tarihinin son 60 yılı ile hesaplaşmayı, şiirin muazzam dili ile yapan oyun, eleştirmenlerin de görüşlerine olumlu yansıtmayı başarmıştır.

İki toplum lideri, Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis, 2015 yılında Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu ve Limasol’da oynanan olan “Kıbrıs Rumca Küstüm Türkçe Kırıldım” oyununu birlikte izlemişti. Tiyatro oyunu iki toplum liderini buluşturmuştu ve toplumsal yakınlaşmaya önemli katkı koymuştu 2015’de.

Bu kez ise, tiyatro oyunu Londra’da Barış ve Dostluk Haftasında sunuldu ve büyük beğeni topladı.

Her iki oyun da Londra’da Woodgreen Kıbrıs Toplum Merkezi’nde 1 ve 2 Haziran’da saat 20.00’de izleyicilere sunuldu. 3 Haziran 2018 tarihinde ise Yaşar Ersoy ve Kostas Kafkaridis’in iki dilde, Türkçe ve Yunanca yazdıkları “Tiyatronun Sınır İhlali” kitabının tanıtım, söyleşi ve imza etkinliği gerçekleşti. Kitap tanıtım etkinliği Londra Kıbrıs Türk Kültür Merkezi’nde yer aldı ve tanıtımın ardından konuklara resepsiyon verilmişti.

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı Türklerin ilk kez birlikte düzenledikleri “Dostluk ve Barış Haftası’nın iki toplumun yakınlaşması ve barış kültürünün yaratılması adına büyük bir heyecan ve memnuniyet yarattığı vurgulandı.