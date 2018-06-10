Kız arkadaşına silikon taktırmak için dedesini soydu! İngiltere'de 32 yaşındaki adam, 94 yaşındaki büyükbabasını kız arkadaşına silikon taktırmak için dolandırdı.

İngiltere’de 32 yaşındaki adam, 94 yaşındaki büyükbabasını kız arkadaşına silikon taktırmak için dolandırdı.

Model olmak için her yolu deneyen kız arkadaşına yardım etmek için büyükbabasının hayat sigortasından para çalan 34 yaşındaki İngiliz adam, ülkede gündem konusu oldu. İngiltere’de yaşayan 34 yaşındaki Luke Quatrini, kız arkadaşının göğüs silikonu yaptırabilmesi için 92 yaşındaki büyükbabasını dolandırdı.

Hayırsız torun Clifford Bartlett isimli emekli liman işçisi büyükbabasının 3 bin sterlin (18 bin lira) tutarındaki hayat sigortasını çalarak parayı kız arkadaşı Emma Hodges’in göğüs büyütme ameliyatına harcadı.

İngiltere’de yaşayan 34 yaşındaki Luke Quatrini, kız arkadaşının göğüs silicon yaptırabilmesi için 92 yaşındaki büyükbabasını dolandırdı.

Hayırsız torun Clifford Bartlett isimli emekli liman işçisi büyükbabasının 3 bin sterlin (18 bin lira) tutarındaki hayat sigortasını çalarak parayı kız arkadaşı Emma Hodges’in göğüs büyütme ameliyatına harcadı.

Zor durumda kalan yaşlı adam faturalarını dahi ödemekte güçlük çekti. Torun Quatrini ise paranın kalanıyla kredi kartı borcunu ödeyip internetten alışveriş yaptı. Olay, Ouatrini’nin 2012 yılında kendi evinde çıkan yangından sonra Güney Galler’de bulunan büyükbabasının evine taşınmasının 10 ay sonrasında gerçekleşti.

Geçtiğimiz yıl ölen büyükbabanın olayı öğrenince gözyaşlarını boğulduğu açıklandı. 2013 yılında geldiği New York’ta yaşayan bir genç kadının hikâyesini anlatmak istediğini söyleyen Calveiro, ‘hayatını mükemmel gibi göstermeyi’ seçti.

Virgin Adalarına tatile giden ve gardrobunu sürekli olarak yenleyen kadın bir süre sonra maddi sıkıntılar yaşamaya başladı. Kendini bir anda 10 bin dolar borca girmiş halde bulan genç kadın Instagram’da yaratmak istediği ‘marka’nın kendisine geri dönüş yapmadığını bir süre sonra üzülerek anladı.

Miami’de yaşayan Calveiro’nun Instagram hesabında 12 bin takipçisi bulunuyor. (MYNET.COM)