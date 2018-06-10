Harry Kane’den 6 yıllık imza İngiltere Premier Lig'in yıldızlarından Harry Kane, Tottenham Hotspur ile olan sözleşmesini 2024'e kadar uzattı.

İngiltere Premier Lig’in yıldızlarından Harry Kane, Tottenham Hotspur ile olan sözleşmesini 2024’e kadar uzattı. 6 yıllık yeni sözleşme imzalayan İngiliz yıldızın maaşı da ikiye katlandı.

Başarılı santrfor senelik 15 milyon sterline yakın bir mebla kazanacak. Kane sözleşmenin süresi ile birlikte 90 milyon pounda evet demiş oldu.

Aynı zamanda İngiltere Milli Takımı’nın kaptanı olan Kane, Premier Lig’in en çok kazanan futbolcularından biri oldu. (HÜRRİYET.COM)